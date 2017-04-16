Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Данни: «За деньги, потраченные на «Крестовский», можно было бы построить заново всю Мадейру»

    Теги Зенит Данни Премьер-лига Россия Крестовский

    Капитан «Зенита» Данни поделился мнением о стадионе «Крестовский», который станет новой домашней ареной клуба.

    - Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нем, о деньгах, которые были потрачены на этот стадион.

    На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы.

    - Качество газона помешает «Зениту» показать комбинационный футбол, атаковать?

    - Надеюсь, поле нам все-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» еще есть.

    - На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов. Что можно было бы изменить за эти деньги на вашей родной Мадейре?

    - Построить заново всю Мадейру (улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский».

    - А что на Мадейре можно было бы назвать в честь Мигеля Данни?

    - Ресторан моего отца! – сказал Данни.

    Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться