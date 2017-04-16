Капитан Данни поделился мнением о стадионе «Крестовский», который станет новой домашней ареной клуба.

- Действительно, мы посетили . Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нем, о деньгах, которые были потрачены на этот стадион.

На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы.

- Качество газона помешает «Зениту» показать комбинационный футбол, атаковать?

- Надеюсь, поле нам все-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» еще есть.

- На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов. Что можно было бы изменить за эти деньги на вашей родной Мадейре?

- Построить заново всю Мадейру (улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский».

- А что на Мадейре можно было бы назвать в честь Мигеля Данни?

- Ресторан моего отца! – сказал Данни.

Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей