Агроном «Крестовского» Константин Креминский рассказал о состоянии газона на новом стадионе «Зенита» и о проблемах с его подготовкой.

– Поле город передал нам в эксплуатацию в конце февраля. Точнее 26-го числа, когда газон заехал внутрь чаши. С небольшим снежным покровом и во льду. Визуально мы обнаружили на поле много повреждений. Часть из них была связана с природными факторами – зима, снег, ветер и так далее. А часть – с человеческим фактором.

Судя по характеру повреждений, когда газон зимовал на улице, по нему походило немало людей. Но это не самое страшное. Когда внутри чаши мы растопили снег, признаков жизни у газона практически не наблюдалось. Мы увидели различные грибковые заболевания, много плесени.

К середине марта провели весь комплекс агротехнических мероприятий. Частично убрали отмершую траву. Незамедлительно сделали несколько обработок поля средствами защиты растений, чтобы приостановить грибковые заболевания. Иначе болезнь распространилась бы на все поле. Она очень быстро это делает – без лечения буквально за пять дней можно потерять весь газон.

Кроме того, посеяли новую траву, подкормили все поле и сделали аэрацию – с помощью трактора и навесного оборудования аэратора хорошо прокололи все поле. Это делается для того, чтобы улучшить воздухообмен и доступ питательных элементов корневой зоны. За 9 месяцев, что поле эксплуатировал его предыдущий подрядчик, аэрация не проводилась ни разу. Поле укатывали, траву косили – и все.

Кроме того, подрядчик, которого нанял город, плохо подготовил поле к зиме. Никакой обработки средствами защиты растений сделано не было. Подкормили же поле в последний раз еще в сентябре. После чего газон жил, по сути, «натощак» еще октябрь и ноябрь.

На данный момент ситуация находится под контролем. Считаю, что состояние газона сейчас нормальное. Не идеальное, но хорошее.

– Каким будет состояние поля к 22 апреля, к первому матчу «Зенита» на новой арене?

– Прикладываем максимум усилий для того, чтобы получить газон хорошего качества. Также нам пообещали сегодня открыть крышу. Очень важный момент, которого ждем уже четыре недели. Так что к 22 апрелю поле будет хорошим, – сказал Креминский.

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