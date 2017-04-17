Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался по поводу игры «Зенита» после поражения от (1:2).

«В воскресенье я увидел, что «Спартак» сильнее , который многое потерял, если сравнивать с тем, что было осенью. Этот матч был как лакмусовая бумажка, проверка на крепость команды. Выяснилось, что Эрнани совсем не то, что нужно на этой позиции. Видим, что Юсупов достиг потолка, как и . В таком матче Александр должен был себя проявить – Самедов же у проявил.

Слава богу, что Луческу среагировал на Шатова и Смольникова. Рад за Олега — тяжело ему было, никак тренер не хотел выпускать. Почему, никто не может понять. Шатов во втором тайме был очень заметен: атаковал, подыгрывал партнерам. Он в нормальной форме, выглядит эффективнее, чем , и спокойно может выходить на правый фланг. Матч со «Спартаком» доказал это.

Однако стоит признать, что тот же Смольников раньше не играл, скорее, из-за травмы. Вчера он вышел в основе и это был правильный ход, Игорь скоростной защитник. Зобнин его разрывал? Смольников допускал ошибки, но его необходимо продолжать наигрывать в составе.

Кто всех разрывал, так это Промес – Нету только один раз в борьбе с ним выбил мяч, а еще раз 15 проиграл голландцу. В общем, у сейчас много проблем, поэтому занять даже второе место в этом сезоне будет очень проблематично.

Главная сложность в том, что «Зенит» не готов физически. Кондиции, которые команда должна была набрать в зимний период, она не набрала. До сих пор «Зенит» не готов играть на высоком уровне. Дзюба действовал хорошо — забил гол, много маневрировал с фланга в центр. Сегодня Артем выложился на сто процентов и показал, что он настоящий форвард, достойный сборной России. Но не в каждом же матче он может играть так хорошо, а значит, существуют проблемы с физикой. Командный механизм не отлажен, отсюда и нет стабильности.

Верю ли я в то, что Луческу может сам подать в отставку? Не знаю. На пресс-конференции после игры он наконец-то произнес долгожданные слова: «Я виноват», а то же Мирча до этого ни разу не признавался. Это ему еще повезло, что Мельгарехо третий мяч не забил.

В конце концов, нужно понять, что у Луческу не получилось в «Зените». В осенней части чемпионата команда подавала надежды, все вокруг твердили, что по подбору игроков «Зенит» самый сильный в стране. Как выяснилось, вовсе нет – это «Спартак» самый сильный в данном компоненте.

Судите сами, Каррера делает две замены: выходят Мельгарехо и Самедов и эти замены срабатывают. Это притом, что травмированы два ведущих нападающих. Стоит признать, что за прошедшую зиму «Спартак» серьезно усилился. Говорили, что красно-белые развалятся, потому что давно не лидировали в чемпионате, а «Спартак» наоборот, собрался с силами и уверенно идет к своей цели. В целом, все правильно сделал Каррера.

Что касается оргвыводов, то спрашивать нужно руководство клуба. Могу только конкретно сказать, что продукт под брендом «Зенит» на сегодняшний день не самый лучший в России. Хотя для этого нет никаких оснований. Клуб делает все, чтобы команда играла на высоком уровне, но тренерский штаб просто ее не потянул», – сказал Орлов.