Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу взял на себя ответственность за поражение от (1:2).

«В первую очередь поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится. Я ему это сказал сейчас в коридоре.

Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» однозначно сильнее , но так как они ответственно подходили к каждой игре, то они заслужили это место.

«Спартак» на протяжении последних лет играл в одном составе. Нам приходилось в течение сезона терять очень много игроков, не все адаптированы к нашей игре до конца. Например, у Ивановича принципы игры не всегда выполняются, не вышел еще на свой уровень. Мы потеряли Халка, Витцеля и Гарая. Почти без изменений осталась лишь линия атаки. Были проблемы во взаимодействиях.

Но я не перекладываю ответственность — ответственность за то, что происходит с командой, на мне. Возможно, мне пока не удалось создать команду, которая бы доминировала в чемпионате. Не так легко изменить игру команды быстро — нужно время.

Сейчас нужно обязательно собраться и сделать все возможное, чтобы вести борьбу за место в Лиге чемпионов. «Зенит» не может остаться без нее второй год подряд», – отметил Луческу.

Сейчас «Зенит» идет в чемпионате России третьим, отставая от «Спартака» на 11 очков, от идущего вторым ЦСКА – на 1.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?