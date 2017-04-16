Мирча Луческу: «Ответственность за то, что происходит с «Зенитом», лежит на мне»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу взял на себя ответственность за поражение от «Спартака» (1:2).
«В первую очередь поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится. Я ему это сказал сейчас в коридоре.
Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» однозначно сильнее «Зенита», но так как они ответственно подходили к каждой игре, то они заслужили это место.
«Спартак» на протяжении последних лет играл в одном составе. Нам приходилось в течение сезона терять очень много игроков, не все адаптированы к нашей игре до конца. Например, у Ивановича принципы игры не всегда выполняются, Данни не вышел еще на свой уровень. Мы потеряли Халка, Витцеля и Гарая. Почти без изменений осталась лишь линия атаки. Были проблемы во взаимодействиях.
Но я не перекладываю ответственность — ответственность за то, что происходит с командой, на мне. Возможно, мне пока не удалось создать команду, которая бы доминировала в чемпионате. Не так легко изменить игру команды быстро — нужно время.
Сейчас нужно обязательно собраться и сделать все возможное, чтобы вести борьбу за место в Лиге чемпионов. «Зенит» не может остаться без нее второй год подряд», – отметил Луческу.
Сейчас «Зенит» идет в чемпионате России третьим, отставая от «Спартака» на 11 очков, от идущего вторым ЦСКА – на 1.
Опрос
Вы хотите, чтобы «Спартак» стал чемпионом?
- Да79%
- Нет21%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.