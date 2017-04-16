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    Мирча Луческу: «Ответственность за то, что происходит с «Зенитом», лежит на мне»

    Теги Спартак Зенит Данни Бранислав Иванович Премьер-лига Россия Мирча Луческу Массимо Каррера

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу взял на себя ответственность за поражение от «Спартака» (1:2). 

    «В первую очередь поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится. Я ему это сказал сейчас в коридоре.

    Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» однозначно сильнее «Зенита», но так как они ответственно подходили к каждой игре, то они заслужили это место.

    «Спартак» на протяжении последних лет играл в одном составе. Нам приходилось в течение сезона терять очень много игроков, не все адаптированы к нашей игре до конца. Например, у Ивановича принципы игры не всегда выполняются, Данни не вышел еще на свой уровень. Мы потеряли Халка, Витцеля и Гарая. Почти без изменений осталась лишь линия атаки. Были проблемы во взаимодействиях.

    Но я не перекладываю ответственность — ответственность за то, что происходит с командой, на мне. Возможно, мне пока не удалось создать команду, которая бы доминировала в чемпионате. Не так легко изменить игру команды быстро — нужно время.

    Сейчас нужно обязательно собраться и сделать все возможное, чтобы вести борьбу за место в Лиге чемпионов. «Зенит» не может остаться без нее второй год подряд», – отметил Луческу. 

    Сейчас «Зенит» идет в чемпионате России третьим, отставая от «Спартака» на 11 очков, от идущего вторым ЦСКА – на 1. 

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