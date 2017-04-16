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    Мирча Луческу: «Кокорин не уступал бы Промесу, если бы отношение к делу было на должном уровне»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу Александр Кокорин Куинси Промес

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения от «Спартака» (1:2) прокомментировал игру форварда Александра Кокорина и высоко оценил хавбека красно-белых Куинси Промеса.

    «Кокорин – один из лучших игроков по технической оснащенности. По тому, какой объем работы он выполняет.

    Но ментальность... Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу!

    Промес перерос этот чемпионат. Думаю, скоро он уедет», – заявил Луческу.

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