Мирча Луческу: «Кокорин не уступал бы Промесу, если бы отношение к делу было на должном уровне»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения от «Спартака» (1:2) прокомментировал игру форварда Александра Кокорина и высоко оценил хавбека красно-белых Куинси Промеса.
«Кокорин – один из лучших игроков по технической оснащенности. По тому, какой объем работы он выполняет.
Но ментальность... Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу!
Промес перерос этот чемпионат. Думаю, скоро он уедет», – заявил Луческу.
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