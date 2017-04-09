НХЛ. В сезоне-2016/17 в лиге сыграли 42 россиянина – лучший показатель за 10 лет
Форварды Сергей Толчинский и Денис Гурьянов сегодня провели свои первые матчи в НХЛ в нынешнем сезоне за «Каролину» и «Даллас» соответственно.
Таким образом, они стали 41-м и 42-м россиянами, которые появлялись на льду в сезоне-2016/17.
Для России это лучший показатель, начиная с сезона-2006/07, когда хотя бы 1 матч в НХЛ провели 44 россиянина. В прошлом сезоне их было 41.
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