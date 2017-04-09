Форварды Сергей Толчинский и Денис Гурьянов сегодня провели свои первые матчи в в нынешнем сезоне за «Каролину» и «Даллас» соответственно.

Таким образом, они стали 41-м и 42-м россиянами, которые появлялись на льду в сезоне-2016/17.

Для России это лучший показатель, начиная с сезона-2006/07, когда хотя бы 1 матч в НХЛ провели 44 россиянина. В прошлом сезоне их было 41.