Кормье досрочно победил Джонсона и другие результаты UFC 210
В Нью-Йорке прошел турнир UFC 210, главным событием которого стал второй бой между чемпионом UFC в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и Энтони Джонсоном.
Как и два года назад, Кормье победил Джонсона удушающим приемом. Бой был остановлен во втором раунде.
Гегард Мусаси нокаутировал экс-чемпиона UFC Криса Уайдмана.
Россиянин Магомед Бибулатов в дебютном поединке в UFC победил Дженела Лаусу единогласным решением судей.
Экс-чемпион Bellator Уилл Брукс потерпел второе подряд поражение в UFC, уступив после удушающего приема Чарльзу Оливейре.
Перл Гонсалес, которой хотели запретить драться на турнире из-за имплантов груди, уступила после удушающего приема Ситинье Калвильо.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.