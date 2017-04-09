Кормье досрочно победил Джонсона и другие результаты UFC 210

В Нью-Йорке прошел турнир UFC 210, главным событием которого стал второй бой между чемпионом UFC в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и Энтони Джонсоном.

Как и два года назад, Кормье победил Джонсона удушающим приемом. Бой был остановлен во втором раунде.

Гегард Мусаси нокаутировал экс-чемпиона UFC Криса Уайдмана.

Россиянин Магомед Бибулатов в дебютном поединке в UFC победил Дженела Лаусу единогласным решением судей.

Экс-чемпион Bellator Уилл Брукс потерпел второе подряд поражение в UFC, уступив после удушающего приема Чарльзу Оливейре.

Перл Гонсалес, которой хотели запретить драться на турнире из-за имплантов груди, уступила после удушающего приема Ситинье Калвильо.