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    Кормье досрочно победил Джонсона и другие результаты UFC 210

    Теги результаты UFC Гегард Мусаси Крис Уайдман Даниэль Кормье Энтони Джонсон

    В Нью-Йорке прошел турнир UFC 210, главным событием которого стал второй бой между чемпионом UFC в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и Энтони Джонсоном. 

    Как и два года назад, Кормье победил Джонсона удушающим приемом. Бой был остановлен во втором раунде. 

    Гегард Мусаси нокаутировал экс-чемпиона UFC Криса Уайдмана.

    Россиянин Магомед Бибулатов в дебютном поединке в UFC победил Дженела Лаусу единогласным решением судей.

    Экс-чемпион Bellator Уилл Брукс потерпел второе подряд поражение в UFC, уступив после удушающего приема Чарльзу Оливейре.

    Перл Гонсалес, которой хотели запретить драться на турнире из-за имплантов груди, уступила после удушающего приема Ситинье Калвильо.

     

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