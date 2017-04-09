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    Неймара могут дисквалифицировать на класико за саркастические аплодисменты судье

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Неймар Малага

    Нападающий «Барселоны» Неймар может получить дисквалификацию.

    Бразилец был удален на 65-й минуте матча 31-го тура примеры против «Малаги» (0:2) за грубый фол против Диего Льоренте.

    Проходя в подтрибунное помещение, Неймар саркастически похлопал, адресовав аплодисменты резервному судье. Если контрольно-дисциплинарный комитет решит наказать форварда за неспортивное поведение, он может быть дисквалифицирован на 2 или 3 матча.

    Таким образом, Неймар может пропустить матч против мадридского «Реала», который состоится 23 апреля.

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