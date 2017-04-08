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    НБА. «Вашингтон» против «Майами», «Портленд» сыграет с «Ютой» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Голден Стэйт Индиана Клипперс Майами Милуоки Бруклин Новый Орлеан Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Не оставляющий надежд пробиться в плей-офф «Майами» в гостях сыграет с «Вашингтоном». «Портленд» попытается укрепиться на восьмом месте на Западе во встрече с «Ютой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Чикаго
    Дата проведения
    9 апреля, 00.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Орландо – Индиана
    Дата проведения
    9 апреля, 01.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Шарлотт – Бостон
    Дата проведения
    9 апреля, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Филадельфия – Милуоки
    Дата проведения
    9 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Вашингтон – Майами
    Дата проведения
    9 апреля, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Сан-Антонио – Клипперс
    Дата проведения
    9 апреля, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Портленд – Юта
    Дата проведения
    9 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Голден Стэйт – Новый Орлеан
    Дата проведения
    9 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

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