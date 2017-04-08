НБА. «Вашингтон» против «Майами», «Портленд» сыграет с «Ютой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Не оставляющий надежд пробиться в плей-офф «Майами» в гостях сыграет с «Вашингтоном». «Портленд» попытается укрепиться на восьмом месте на Западе во встрече с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 00.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 01.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.