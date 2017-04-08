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    Виталий Мутко: «Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят»

    Теги Спартак Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФС Илья Кутепов Роман Зобнин лимит на легионеров

    Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о возможных изменениях в формате лимита на легионеров.

    «Идет большая дискуссия. Мы можем отойти от лимитирования на самом поле, но сам лимит все равно будет сохраняться.

    Будет усиливаться качественный лимит, требования к доморощенным игрокам. В этом плане мы будем двигаться, усиливая децентрализацию.

    Мы рассчитываем, что появятся новые формы и методы. Новые стадионы, будет специальная программа по адаптации стадионов. Будет программа по поднятию футбола в тех регионах, где проводится чемпионат мира, где построим современные арены. Будем двигаться к тому, чтобы там существовали профессиональные клубы.

    Васин – выпускник питерской школы «Смена». Но «Зенит» ему ничего не предложил. И пришлось Васину поехать в Хабаровск, в другие команды. А теперь он игрок сборной! Нет выдержки у наших клубов, не ждут молодежь.

    Если у вас есть деньги, конечно, вы купите готового игрока. Поэтому нам нужен лимит. Ведь привозят игроков сборных, как с ними конкурировать молодым игрокам? Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят.

    Какая конкуренция? Если есть деньги, всегда можно купить игрока. А какие шансы тогда у наших игроков? Это как конкуренция с долларом, вы его заработать должны, а кто-то станок включает», – заявил Мутко.

    Использованы цитаты «Советского спорта» и «Интерфакса»

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