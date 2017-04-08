Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетико» и другие матчи
В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Атлетико», а «Барселона» в гостях сыграет с «Малагой».
Чемпионат Испании
31-й тур
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Кастильехо (Адриан, 37), Сориано, Тригерос, Сориано, Бакамбу (Сансоне, 72), Сольдадо (Альваро Гонсалес, 76).
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Атлетик –
Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 58), Иньяки Уильямс (Сусаета, 81), Рауль Гарсия, Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Адурис.
- Предупреждения:
- Беньят (22), Лапорт (25), Бакамбу (53), Сориано (53), Марио Гаспар (64), Сориано (74), Ирайсос (76), Фернандес (90), Сансоне (90).
- Удаление:
- Руис (74).
- Дата проведения
- 8 апреля, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
- 1:0 – 56 Пьятти.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока (Диоп, 85), Лопес Сильва, Пьятти (Перес, 75), Кайседо (Баптистао, 57), Морено.
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Алавес –
Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Эли (Вигарай, 67), Маркос Льоренте, Фемения (Ромеро, 67), Ману Гарсия, Камараса, Мендес (Ибаи Гомес, 80), Дейверсон.
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 9 апреля, 13.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 9 апреля, 17.15, «Балайдос»
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 9 апреля, 21.45, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 10 апреля, 21.45, «Аноэта»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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