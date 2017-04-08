В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Атлетико», а «Барселона» в гостях сыграет с «Малагой».

Чемпионат Испании

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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