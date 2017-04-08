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    НХЛ. «Филадельфия» принимает «Коламбус», «Бостон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Оттава – Рейнджерс
    Дата проведения
    8 апреля, 19.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

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    Филадельфия – Коламбус
    Дата проведения
    8 апреля, 19.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Бостон – Вашингтон
    Дата проведения
    8 апреля, 22.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Лос-Анджелес – Чикаго
    Дата проведения
    9 апреля, 01.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нью-Джерси – Айлендерс
    Дата проведения
    9 апреля, 01.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Питтсбург
    Дата проведения
    9 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Монреаль
    Дата проведения
    9 апреля, 02.00, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

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    Флорида – Баффало
    Дата проведения
    9 апреля, 02.00, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина – Сент-Луис
    Дата проведения
    9 апреля, 02.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Виннипег – Нэшвилл
    Дата проведения
    9 апреля, 02.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео

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    Даллас – Колорадо
    Дата проведения
    9 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Миннесота
    Дата проведения
    9 апреля, 04.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

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    Ванкувер – Эдмонтон
    Дата проведения
    9 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

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    Сан-Хосе – Калгари
    Дата проведения
    9 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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    Статистика НХЛ

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