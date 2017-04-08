НХЛ. «Филадельфия» принимает «Коламбус», «Бостон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Canadian Tire Centre»
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- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Wells Fargo Center»
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- Дата проведения
- 8 апреля, 22.00, «TD Garden»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 01.00, «Staples Center»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 01.00, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «BankAtlantic Center»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «RBC Center»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «MTS Centre»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 04.00, «Gila River Arena»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
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- Дата проведения
- 9 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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