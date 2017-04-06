Сборная России может сыграть с Чили на стадионе ЦСКА
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил о том, что ведется работа над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на домашнем стадионе ЦСКА.
«Это в определенной степени рыночная ситуация, но мы не прочь сыграть на ЦСКА. РФС будет работать над этим.
Прекрасный стадион построили. Надо его засветить, сделать его международным, чтобы в будущем можно было подать заявку на финал еврокубка. Но это все пока проект», – сказал Мутко.
Ранее стало известно, что сборная России 5 июня сыграет с Венгрией в Будапеште, а 9 июня – с Чили в Москве.
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