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    На Кубок конфедераций продано 212 тысяч билетов, чилийцы купили больше 7 тысяч

    Теги сборная России сборная Чили ФИФА болельщики Кубок конфедераций

    Завершился этап продажи билетов на Кубок конфедераций «в порядке живой очереди».

    С 1 марта любой желающий имел возможность приобрести билеты на любой матч на сайте ФИФА при условии их наличия. По итогам завершившегося этапа продаж в общей сложности реализовано 211 745 билетов. Как показывает опыт предыдущих турниров, наибольшую активность при покупке билетов проявляют болельщики из страны-организатора. Однако увеличивается интерес к билетам и со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7 111 билетов.

    19 апреля стартует заключительный этап продажи билетов на Кубок конфедераций. С этого дня у всех желающих появится возможность не только вновь приобрести билеты на сайте ФИФА, но и купить их непосредственно в билетных центрах. Они откроются в четырех городах-организаторах турнира – Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

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