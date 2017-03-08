Президент РФС Виталий Мутко рассказал, на какой арене сборная России сыграет с командой Чили.

«Выбираем между «Локомотивом» и стадионом ЦСКА. Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла.



Ребята соберутся перед Кубком конфедераций, потренируются в Австрии, в среднегорье, это попросил. Оттуда они переедут и сыграют в Венгрии на большом стадионе в присутствии, надеюсь, большого количества зрителей. Потом вернутся в Россию и сыграют с командой Чили», – дал комментарии функционер.

Матч между сборными Венгрии и России состоится 5 июня в Будапеште. 9 июня команда тренера Станислава Черчесова примет чилийцев в Москве.