Cборная России сыграет с Венгрией и Чили 5 и 9 июня
Сборная России в июне проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили.
Игра с венграми состоится 5 июня в Будапеште. 9 июня Россия примет чилийцев в Москве. О времени начала матчей и стадионе в Москве, на котором пройдет игра, будет объявлено позднее.
В марте сборная Россия проведет две контрольные игры: 24-го с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре и 28-го с Бельгией в Сочи.
Кубок конфедераций стартует 17 июня матчем России против Новой Зеландии на стадионе «Крестовский».
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