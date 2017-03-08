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    Cборная России сыграет с Венгрией и Чили 5 и 9 июня

    Теги сборная России сборная Чили сборная Венгрии Кубок конфедераций товарищеские матчи (сборные)

    Сборная России в июне проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили.

    Игра с венграми состоится 5 июня в Будапеште. 9 июня Россия примет чилийцев в Москве. О времени начала матчей и стадионе в Москве, на котором пройдет игра, будет объявлено позднее.

    В марте сборная Россия проведет две контрольные игры: 24-го с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре и 28-го с Бельгией в Сочи.

    Кубок конфедераций стартует 17 июня матчем России против Новой Зеландии на стадионе «Крестовский».

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