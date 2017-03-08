Cборная России сыграет с Венгрией и Чили 5 и 9 июня

Сборная России в июне проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили.

Игра с венграми состоится 5 июня в Будапеште. 9 июня Россия примет чилийцев в Москве. О времени начала матчей и стадионе в Москве, на котором пройдет игра, будет объявлено позднее.

В марте сборная Россия проведет две контрольные игры: 24-го с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре и 28-го с Бельгией в Сочи.

конфедераций стартует 17 июня матчем России против Новой Зеландии на стадионе «Крестовский».