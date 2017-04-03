Нападающий «Барселоны» интересен клубам из АПЛ.

25-летний форвард сборной Бразилии может продолжить карьеру в «Челси» или в .

сообщил своим друзьям об интересе обоих клубов, которые готовы выплатить за игрока сумму отступных в размере 170 миллионов фунтов.

Бразильский футболист рассматривает возможность ухода из «Барселоны» в другую команду, где бы игра строилась вокруг него, а не через Лионеля Месси с Луисом Суаресом.

Кроме того, хотел бы стать самым высокооплачиваемым футболистом Европы. В Англии зарплата Неймара после уплаты налогов может составить 21,2 миллиона фунтов в год.