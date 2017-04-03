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    The Times: «МЮ» и «Челси» готовы приобрести Неймара за 170 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар интересен клубам из АПЛ.

    25-летний форвард сборной Бразилии может продолжить карьеру в «Челси» или в «Манчестер Юнайтед».

    Неймар сообщил своим друзьям об интересе обоих клубов, которые готовы выплатить за игрока сумму отступных в размере 170 миллионов фунтов.

    Бразильский футболист рассматривает возможность ухода из «Барселоны» в другую команду, где бы игра строилась вокруг него, а не через Лионеля Месси с Луисом Суаресом.

    Кроме того, Неймар хотел бы стать самым высокооплачиваемым футболистом Европы. В Англии зарплата Неймара после уплаты налогов может составить 21,2 миллиона фунтов в год.

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