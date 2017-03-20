Нападающий «Барселоны» заявил, что хотел бы поиграть в английской премьер-лиге.

«Мне нравится стиль игры английских команд, и, кто знает, однажды я бы хотел там поиграть, да.

Мне нравятся такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», и «Ливерпуль», которые всегда бьются за чемпионство. Любой игрок хочет поработать под руководством таких тренеров, как и Гвардиола.

Никто не знает, кто выиграет, кто будет в Англии чемпионом – тоже заранее не известно. – отличный пример», – сказал .