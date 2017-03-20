Неймар: «Однажды я бы хотел поиграть в АПЛ»
Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы поиграть в английской премьер-лиге.
«Мне нравится стиль игры английских команд, и, кто знает, однажды я бы хотел там поиграть, да.
Мне нравятся такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль», которые всегда бьются за чемпионство. Любой игрок хочет поработать под руководством таких тренеров, как Моуринью и Гвардиола.
Никто не знает, кто выиграет, кто будет в Англии чемпионом – тоже заранее не известно. «Лестер» – отличный пример», – сказал Неймар.
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