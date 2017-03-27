Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» готов выкупить у «Барселоны» Неймара за 200 млн евро и платить ему 25 млн в год

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Неймар

    «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.

    Сообщается, что манкунианцы по окончании сезона готовы заплатить за 25-летнего бразильца отступные в размере 200 миллионов евро.

    Самому Неймару «МЮ» согласен платить 25 миллионов за сезон после вычета налогов, что вдвое превышает его нынешний оклад.

    В октябре нападающий продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

    Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте заблокировал предложение Романа Абрамовича о трансфере Неймара в лондонский клуб.

    Неймар: «Однажды я бы хотел поиграть в АПЛ»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться