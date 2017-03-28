СКА повел 3-0 в серии, штраф «Ростова», Дацюк не сыграет в плей-офф и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Локомотив» в овертайме проиграл СКА, армейцы повели 3-0 в серии.

2. УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро за нарушение техники безопасности на домашнем матче с «МЮ».

3. Арбитр Игорь Федотов закончил сезон. Он так и не смог сдать экзамен по физподготовке.

4. Форвард СКА Павел Дацюк перенес операцию и не сыграет в плей-офф КХЛ.

5. Роджер Федерер победил Хуана Мартина дель Потро и вышел в 1/8 финала турнира в Майами.

6. Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.

7. Защитник «Химок» Алексей Швед стал MVP сезона-2016/17 Еврокубка.

8. В НХЛ «Тампа» продолжает гонку за плей-офф – обыгран «Чикаго» (5:4 ОТ), у Кучерова 2 очка и уже 80 в сезоне. А Тарасенко набрал 3 очка в матче с «Аризоной» (4:1). Все результаты дня.

9. В сезоне-2016/17 Криштиану Роналду заработал 87,5 млн евро, Жозе Моуринью – 28 млн.

10. В НБА «Сан-Антонио» уничтожил «Кливленд» – 103:74, у Леброна только 17 очков. Уэстбрук сделал 37-й трипл-дабл в сезоне и принес «Оклахоме» победу над «Далласом» (92:91) решающим броском в концовке. Все результаты дня.

11. Российский флаг, с которым Антон Шипулин финишировал в эстафете ЧМ-2017, продан за 165 тысяч рублей.

12. Светлана Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира Miami Open, уступив Винус Уильямс – 3:6, 6:7.

Цитата дня. «Илья играет в «Спартаке» не из-за лимита, он покажет, кто прав». Агент Кутепова отвечает Василию Уткину.