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    НХЛ. Кучеров набрал 80-е очко в сезоне

    Теги Тампа-Бэй Чикаго НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка в матче с «Чикаго» (5:4 ОТ). 

    Россиянин выступил одним из ассистентов при заброшенных шайбах Ондржея Палата в первом периоде и Джонатана Друэна – во втором. 

    Таким образом, он впервые в карьере достиг отметки в 80 (38+42) очков в сезоне, проведя 68 матчей. Кучеров вернулся в топ-5 бомбардиров лиги, разделив 4-е место с Брэдом Маршандом из «Бостона». 

    В последних 5 матчах на его счету 11 (7+4) очков. 

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