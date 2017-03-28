Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка в матче с (5:4 ОТ).

Россиянин выступил одним из ассистентов при заброшенных шайбах Ондржея Палата в первом периоде и Джонатана Друэна – во втором.

Таким образом, он впервые в карьере достиг отметки в 80 (38+42) очков в сезоне, проведя 68 матчей. Кучеров вернулся в топ-5 бомбардиров лиги, разделив 4-е место с Брэдом Маршандом из «Бостона».

В последних 5 матчах на его счету 11 (7+4) очков.