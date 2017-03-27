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    Агент Кутепова: «Илья играет в «Спартаке» не из-за лимита, он покажет, кто прав»

    Теги Спартак Василий Уткин Астон Вилла Премьер-лига Россия сборная России сборная Кот-д′Ивуара Д2 Англия Илья Кутепов лимит на легионеров Жонатан Коджиа

    Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова, прокомментировал слова спортивного комментатора Василия Уткина в адрес своего клиента.

    Василий Уткин: «Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в ЛЧ, а по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа»

    «Конечно, каждый человек имеет право на свое мнение, но в данном случае оскорблен не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджия из «Астон-Виллы», но и вся вторая лига чемпионата Англии.

    У меня нет ощущения, что Кутепов сбавил к себе требования. Он очень уважает клуб, за который играет. Его беспокоят неудачи в сборной, и Илья понимает ответственность перед болельщиками. У каждого футболиста бывают неудачные матчи, поэтому мы будем работать так же серьезно, чтобы играть лучше.

    Не согласен, что Илья играет в «Спартаке» из-за лимита. Я изучил историю клуба и знаю, сколько пар центральных защитников, в основном составленных из иностранцев, сменилось у команды за последние годы. Их чуть ли не больше 20.

    Но пропускает команда меньше всего в тот период, когда Илья находится в основе. Он честно выиграл конкуренцию и, уверен, докажет, что готов закрепиться как основной защитник сборной и клуба, который в следующем году, на что я очень надеюсь, сыграет в Лиге чемпионов.

    Кутепов покажет, кто прав на самом деле. Он профи, и я на него ставлю», – сказал Драго.

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