Дацюк не сыграет в плей-офф КХЛ, но может восстановиться к чемпионату мира
Член правления СКА Александр Медведев рассказал о ситуации с форвардом СКА Павлом Дацюком.
«Павел перенес операцию в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ, так как розыгрыш Кубка Гагарина заканчивается достаточно рано. Но у него хорошие шансы восстановиться к чемпионату мира», – сообщил Медведев «Р-Спорт».
Дацюк получил травму в 3-м матче серии второго раунда плей-офф с «Динамо».
ЧМ-2017 в Германии и Франции начнется 5 мая.
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