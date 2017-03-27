Дацюк не сыграет в плей-офф КХЛ, но может восстановиться к чемпионату мира

Член правления СКА Александр Медведев рассказал о ситуации с форвардом СКА Павлом Дацюком.

«Павел перенес операцию в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ, так как розыгрыш Кубка Гагарина заканчивается достаточно рано. Но у него хорошие шансы восстановиться к чемпионату мира», – сообщил Медведев «Р-Спорт».

Дацюк получил травму в 3-м матче серии второго раунда плей-офф с «Динамо».

ЧМ-2017 в Германии и Франции начнется 5 мая.