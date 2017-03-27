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    Дацюк не сыграет в плей-офф КХЛ, но может восстановиться к чемпионату мира

    Теги СКА сборная России травмы Павел Дацюк Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина ЧМ-2017

    Член правления СКА Александр Медведев рассказал о ситуации с форвардом СКА Павлом Дацюком.

    «Павел перенес операцию в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ, так как розыгрыш Кубка Гагарина заканчивается достаточно рано. Но у него хорошие шансы восстановиться к чемпионату мира», – сообщил Медведев «Р-Спорт».

    Дацюк получил травму в 3-м матче серии второго раунда плей-офф с «Динамо».

    ЧМ-2017 в Германии и Франции начнется 5 мая.

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