НХЛ. Кучеров признан первой звездой недели
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей недели.
Первой звездой признан форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 7 (5+2) очков в трех матчах. На счету россиянина хет-трик в ворота «Бостона».
Второй звездой стал голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, одержавший 3 победы в 4 играх, пропуская в среднем 0,98 шайб за матч и отражая 95,9% бросков.
Третьей звездой назван нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф, сделавший 7 голевых передач в трех играх.
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