НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей недели.

Первой звездой признан форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 7 (5+2) очков в трех матчах. На счету россиянина хет-трик в ворота «Бостона».

Второй звездой стал голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, одержавший 3 победы в 4 играх, пропуская в среднем 0,98 шайб за матч и отражая 95,9% бросков.

Третьей звездой назван нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф, сделавший 7 голевых передач в трех играх.