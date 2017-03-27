Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Кучеров признан первой звездой недели

    Теги рейтинги Тампа-Бэй Анахайм Даллас Кари Лехтонен Райан Гецлаф НХЛ Никита Кучеров

    НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей недели.

    Первой звездой признан форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 7 (5+2) очков в трех матчах. На счету россиянина хет-трик в ворота «Бостона».

    Второй звездой стал голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, одержавший 3 победы в 4 играх, пропуская в среднем 0,98 шайб за матч и отражая 95,9% бросков.

    Третьей звездой назван нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф, сделавший 7 голевых передач в трех играх.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться