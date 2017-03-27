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    Арбитр Игорь Федотов закончил сезон, потому что не прошел экзамен по физподготовке

    Теги судьи Игорь Федотов

    Арбитр Игорь Федотов не будет допущен к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России до конца нынешнего сезона.

    Судья, в активе которого свыше пяти десятков игр в премьер-лиге, так и не смог пройти экзамен по физической подготовке.

    До этого он дважды сдавал тесты, в том числе на февральском сборе в Турции, и оба раза не укладывался в норматив.

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