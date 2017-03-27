Арбитр Игорь Федотов закончил сезон, потому что не прошел экзамен по физподготовке

Арбитр Игорь Федотов не будет допущен к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России до конца нынешнего сезона.

Судья, в активе которого свыше пяти десятков игр в премьер-лиге, так и не смог пройти экзамен по физической подготовке.

До этого он дважды сдавал тесты, в том числе на февральском сборе в Турции, и оба раза не укладывался в норматив.