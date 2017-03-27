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    Еврокубок. Алексей Швед признан MVP сезона-2016/17

    Теги Химки Алексей Швед Еврокубок

    Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком сезона-2016/17 Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира.

    Средняя статистика Шведа в 14 матчах составила 22,1 очка, 4,0 подбора, 5,2 передачи, 1,2 перехвата и 22,0 балла за эффективность действий. Защитник сборной России стал первым игроком в истории Еврокубка с показателями 22+5+4.

    Звание MVP сезона присуждается на основе голосования болельщиков и группы экспертов Еврокубка.

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