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    «Сент-Луис» – «Аризона». Тарасенко набрал 3 очка и стал третьей звездой матча

    Теги Сент-Луис Аризона НХЛ Владимир Тарасенко

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной» (4:1). 

    Россиянин был назван третьей звездой матча. 

    Во втором и третьем периодах он выступил одним из ассистентов при голах Джейдена Шварца, а потом забил сам. Это был его 35-й гол в сезоне.

    В гонке снайперов Тарасенко вышел на 4-е место, обойдя Остона Мэттьюса из «Торонто» и Патрика Лайне из «Виннипега». 

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