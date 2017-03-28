«Сент-Луис» – «Аризона». Тарасенко набрал 3 очка и стал третьей звездой матча
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной» (4:1).
Россиянин был назван третьей звездой матча.
Во втором и третьем периодах он выступил одним из ассистентов при голах Джейдена Шварца, а потом забил сам. Это был его 35-й гол в сезоне.
В гонке снайперов Тарасенко вышел на 4-е место, обойдя Остона Мэттьюса из «Торонто» и Патрика Лайне из «Виннипега».
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