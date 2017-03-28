Форвард «Сент-Луиса» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной» (4:1).

Россиянин был назван третьей звездой матча.

Во втором и третьем периодах он выступил одним из ассистентов при голах Джейдена Шварца, а потом забил сам. Это был его 35-й гол в сезоне.

В гонке снайперов Тарасенко вышел на 4-е место, обойдя Остона Мэттьюса из «Торонто» и Патрика Лайне из «Виннипега».