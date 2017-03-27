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    Российский флаг, с которым Шипулин финишировал в эстафете ЧМ-2017, продан за 165 тысяч рублей

    Теги сборная России Антон Шипулин ЧМ-2017

    Российский флаг, с которым Антон Шипулин финишировал в эстафете ЧМ-2017, продан на аукционе за 165 тысяч рублей.

    «Планы фонда изменились, и мы реализовали флаг в марте. Лот с флагом был одним из самых популярных в данном аукционе – болельщики сделали 75 ставок и цена лота выросла с 3,5 тысяч до 165 тысяч рублей», – рассказала пресс-секретарь благотворительной организации «Фонд А.В. Шипулина» Анна Сирина.

    Всего на благотворительном аукционе было продано лотов на 472 тысячи рублей.

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