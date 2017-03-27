Российский флаг, с которым Шипулин финишировал в эстафете ЧМ-2017, продан за 165 тысяч рублей

Российский флаг, с которым Антон Шипулин финишировал в эстафете ЧМ-2017, продан на аукционе за 165 тысяч рублей.

«Планы фонда изменились, и мы реализовали флаг в марте. Лот с флагом был одним из самых популярных в данном аукционе – болельщики сделали 75 ставок и цена лота выросла с 3,5 тысяч до 165 тысяч рублей», – рассказала пресс-секретарь благотворительной организации «Фонд А.В. Шипулина» Анна Сирина.

Всего на благотворительном аукционе было продано лотов на 472 тысячи рублей.