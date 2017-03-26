СКА обыграл «Локомотив», рекорд Бобровского, керлингистки в финале ЧМ и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. СКА обыграл «Локомотив» и повел 2-0 в финале Запада.

2. Женская сборная России по керлингу победила Швецию и впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира.

3. «Спартак» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче.

4. НХЛ. Сергей Бобровский стал первым вратарем в истории «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон. А Овечкин стал третьим игроком в истории всей лиги, кто забил 30 голов в 12 первых сезонах подряд. Все результаты дня.

5. Квалификация ЧМ-2018. Португалия разгромила Венгрию, Голландия проиграла Болгарии, Бельгия поделила очки с Грецией и другие результаты.



6. Российский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринт на чемпионате России. В женской гонке победила Светлана Миронова.

7. Игроки сборной России сдадут допинг-тест перед матчем с Бельгией.

8. В НБА «Кливленд» проиграл «Вашингтону» (115:127), а Леброн по ходу матча отказался от защитных очков. Все результаты дня.

9. Средняя посещаемость «Краснодара» на новом стадионе увеличилась на 120%, у «Спартака» – на 90%, у ЦСКА – на 35%.

Цитата дня. «Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в ЛЧ, а по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа». Василий Уткин сами знаете про что.