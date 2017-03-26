Гран-при Австралии. Феттель – первый, Хэмилтон – второй, Боттас – третий, Квят – 9-й
Гран-при Австралии
Альберт-парк, Мельбурн
26 марта 2017 года
Гонка
- Себастьян Феттель («Феррари») – 57 кругов
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,975
- Валттери Боттас («Мерседес») +11,250
- Кими Райкконен («Феррари») +22,393
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,827
- Фелипе Масса («Уильямс») +1.13,386
- Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
- Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
- Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
- Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
- Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
- Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга
- Стоффель Вандорн («Макларен») +2 круга
Сошли
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Лэнс Стролл («Уильямс»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Джолион Палмер («Рено»)
Ромен Грожан («Хаас»)
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