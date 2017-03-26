Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гран-при Австралии. Феттель – первый, Хэмилтон – второй, Боттас – третий, Квят – 9-й

    Теги результаты Гран-при Австралии Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Джолион Палмер Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Лэнс Стролл

    Гран-при Австралии
    Альберт-парк, Мельбурн
    26 марта 2017 года
    Гонка

    1. Себастьян Феттель («Феррари») – 57 кругов
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,975
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +11,250
    4. Кими Райкконен («Феррари») +22,393
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,827
    6. Фелипе Масса («Уильямс») +1.13,386
    7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
    8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
    9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
    10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
    11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
    12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга
    13. Стоффель Вандорн («Макларен») +2 круга

    Сошли

    Фернандо Алонсо («Макларен»)
    Кевин Магнуссен («Хаас»)
    Лэнс Стролл («Уильямс»)
    Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    Маркус Эрикссон («Заубер»)
    Джолион Палмер («Рено»)
    Ромен Грожан («Хаас»)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться