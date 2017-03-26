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    НХЛ. Бобровский – первый вратарь в истории «Коламбуса», одержавший 40 побед за сезон

    Теги Коламбус Сергей Бобровский НХЛ

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0).

    Для российского вратаря эта «сухая» игра стала седьмой в сезоне. Во встрече с «Флайерс» он отразил 36 бросков.

    Также Бобровский стал первым вратарем в истории «Блю Джекетс», который одержал 40 побед в сезоне.

    Подробную статистику выступлений 28-летнего голкипера смотрите здесь.

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