Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0).

Для российского вратаря эта «сухая» игра стала седьмой в сезоне. Во встрече с «Флайерс» он отразил 36 бросков.

Также Бобровский стал первым вратарем в истории «Блю Джекетс», который одержал 40 побед в сезоне.

Подробную статистику выступлений 28-летнего голкипера смотрите здесь.