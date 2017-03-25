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    Игроки сборной России сдадут допинг-тест перед матчем с Бельгией

    Теги сборная России РФС допинг

    У всех футболистов сборной России возьмут тесты на допинг перед товарищеским матчем против Бельгии.

    «В субботу, 25 марта, в расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной WADA, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций.

    Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке», – говорится в заявлении РФС.

    Встреча сборных России и Бельгии пройдет в Сочи на поле стадиона «Фишт» во вторник, 28 марта

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