Игроки сборной России сдадут допинг-тест перед матчем с Бельгией

У всех футболистов сборной России возьмут тесты на допинг перед товарищеским матчем против Бельгии.

«В субботу, 25 марта, в расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной WADA, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций.

Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке», – говорится в заявлении РФС.

Встреча сборных России и Бельгии пройдет в Сочи на поле стадиона «Фишт» во вторник, 28 марта