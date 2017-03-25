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    Чемпионат России. Спринт. Слепов победил, Гараничев – 3-й, Логинов – 7-й, Бабиков – 12-й

    Теги сборная России результаты чемпионат России Александр Печенкин Алексей Волков Сергей Клячин Евгений Гараничев Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Семен Сучилов Тимур Махамбетов Евгений Идинов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Дмитрий Иванов

    Российский биатлонист Алексей Слепов сегодня на чемпионате России в Увате выиграл спринт.

    Чемпионат России

    Уват

    Мужчины

    Спринт

    1. Алексей Слепов – 24.29,6 (0+0)
    2. Юрий Шопин – 15,2 (0+0)
    3. Евгений Гараничев – 19,8 (0+1)
    4. Семен Сучилов – 29,3 (0+0)
    5. Матвей Елисеев – 48,7 (0+0)
    6. Сергей Клячин – 1.03,1 (0+2)
    7. Александр Логинов – 1.03,4 (0+1)
    8. Александр Поварницын – 1.04,9 (0+1)
    9. Дмитрий Иванов – 1.08,0 (0+0)
    10 Евгений Идинов – 1.15,5 (0+0)
    11. Кирилл Стрельцов – 1.17,4 (1+0)
    12. Антон Бабиков – 1.18,4 (1+2)...
    17. Петр Пащенко – 1.36,9 (1+2)...
    34. Александр Печенкин – 2.17,0 (1+1)...
    36. Эдуард Латыпов – 2.22,9 (0+3)...
    37. Тимур Махамбетов – 2.23,5 (1+1)

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