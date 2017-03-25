Чемпионат России. Спринт. Слепов победил, Гараничев – 3-й, Логинов – 7-й, Бабиков – 12-й
Российский биатлонист Алексей Слепов сегодня на чемпионате России в Увате выиграл спринт.
Чемпионат России
Уват
Мужчины
Спринт
1. Алексей Слепов – 24.29,6 (0+0)
2. Юрий Шопин – 15,2 (0+0)
3. Евгений Гараничев – 19,8 (0+1)
4. Семен Сучилов – 29,3 (0+0)
5. Матвей Елисеев – 48,7 (0+0)
6. Сергей Клячин – 1.03,1 (0+2)
7. Александр Логинов – 1.03,4 (0+1)
8. Александр Поварницын – 1.04,9 (0+1)
9. Дмитрий Иванов – 1.08,0 (0+0)
10 Евгений Идинов – 1.15,5 (0+0)
11. Кирилл Стрельцов – 1.17,4 (1+0)
12. Антон Бабиков – 1.18,4 (1+2)...
17. Петр Пащенко – 1.36,9 (1+2)...
34. Александр Печенкин – 2.17,0 (1+1)...
36. Эдуард Латыпов – 2.22,9 (0+3)...
37. Тимур Махамбетов – 2.23,5 (1+1)
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