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    Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Црвене Звезде»

    Теги Спартак Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) результаты

    Товарищеский матч

    Црвена Звезда Сербия – Спартак Россия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мельгарехо (26), 1:1 – Канга (44), 2:1 – Милич (55).

    СПАРТАК: Селихов, Ещенко (Макеев, 77), Маурисио (Самбу, 77), Таски (Хомуха, 81), Боккетти, Тигиев, Фернандо (Самсонов, 59), Тимофеев, Леонтьев, Мельгарехо (Сакала, 84), Давыдов (Нимели, 59).

    ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Супич, Петкович, Лукович, Фримпонг, Ристич, Дональд, Ле Талек, Канга, Милич, Срнич, Боачи.

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