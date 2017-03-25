Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Црвене Звезде»
Товарищеский матч
Црвена Звезда Сербия – Спартак Россия – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Мельгарехо (26), 1:1 – Канга (44), 2:1 – Милич (55).
СПАРТАК: Селихов, Ещенко (Макеев, 77), Маурисио (Самбу, 77), Таски (Хомуха, 81), Боккетти, Тигиев, Фернандо (Самсонов, 59), Тимофеев, Леонтьев, Мельгарехо (Сакала, 84), Давыдов (Нимели, 59).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Супич, Петкович, Лукович, Фримпонг, Ристич, Дональд, Ле Талек, Канга, Милич, Срнич, Боачи.
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