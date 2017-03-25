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    Средняя посещаемость «Краснодара» на новом стадионе увеличилась на 220%, у «Спартака» – на 90%, у ЦСКА – на 35%

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия бизнес болельщики Открытие Арена стадион ЦСКА Арена Химки Краснодар стадион Краснодар стадионы ВЭБ

    Компания Havas Sports & Entertainment провела исследование о том, как изменилась посещаемость стадионов клубов премьер-лиги после введения новых стадионов.

    Средняя посещаемость «Краснодара» после переезда на новый стадион увеличилась на 220 процентов (с 9 423 до 20 752 человек), «Спартака» – на 90% (с 14 690 до 27 884 человек), ЦСКА – на 35% (с 9 526 до 12 911). 

    При этом вместимость арены «Краснодара» уменьшилась на 1%, ЦСКА – увеличилась на 62%, «Спартака» – увеличилась на 63%. 

    Заполняемость трибун у «Краснодара» увеличилась на 226%, у «Спартака» – на 21%, у ЦСКА – уменьшилась на 8%.  

    Исследователи отмечают, что на посещаемость арены помимо инфраструктуры влияют такие факторы, как успешное выступление клуба, билетная программа и транспортная доступность арены.

     

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