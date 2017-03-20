ЦСКА и «Зенит» сокращают отрыв «Спартака», Веснина выиграла в Индиан-Уэллсе и другие важные новости дня

1. ЦСКА победил «Терек» и сократил отставание от «Спартака» до 6 очков. Победил и «Зенит», но соперники винят офсайд и пенальти. Все результаты тура.

2. Елена Веснина за 3 часа победила Светлану Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Для Весниной это очень важная победа.

3. Мартен Фуркад снова выиграл и догнал Бьерндалена по числу глобусов, правда, ему простили небольшое нарушение правил. Шипулин – второй в общем зачете. У женщин выиграла норвежка Экхофф, россиянки – в топ-29.

4. В Испании выиграли «Барселона» (с рекордом по судейским решениям и дублем Месси) и «Атлетико». Все результаты тура.

5. В Англии «Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем», а «МЮ» впервые за полгода поднялся в топ-5. Все результаты тура.

6. В КХЛ «Ак Барс» победил «Авангард» и вышел в финал Востока.

7. Роджер Федерер выиграл 90-й титул в карьере.

8. В НХЛ зажигали Панарин, Григоренко и Бобровский, сделал хет-трик Кросби. Все результаты дня.

9. В НБА «Сан-Антонио» победил «Сакраменто», а «Лейкерс» не справились с «Кливлендом». Все результаты дня.

10. Сергей Устюгов стал вторым в общем зачете лыжного Кубка мира, выиграл норвежец Сундбю.

11. Гильерме вызвали в сборную России вместо травмированного Крицюка.

Теория дня: «Земля – плоская. Когда я прохожу от кольца до кольца, она для меня плоская». И ведь не поймешь, шутит Шак или нет.

Уверенность дня: «Даже в таком составе «Зенит» сильнее всех команд РФПЛ». Мирча Луческу не сомневается в зенитовцах.