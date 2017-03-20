Легендарный центровой, член Зала славы Шакил О’Нил заявил, что он верит в теорию Кайри Ирвинга о том, что Земля – плоская.

«Это правда, Земля – плоская. Когда я прохожу от кольца до кольца, она для меня плоская. Когда я еду из Флориды в Калифорнию, она для меня плоская», – сказал О’Нил в последнем выпуске программы «The Big Podcast with Shaq».