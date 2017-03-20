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    Шакил О’Нил: «Земля – плоская. Когда я прохожу от кольца до кольца, она для меня плоская»

    Теги Шакил О′Нил НБА видео Кайри Ирвинг

    Легендарный центровой, член Зала славы Шакил О’Нил заявил, что он верит в теорию Кайри Ирвинга о том, что Земля – плоская.

    «Это правда, Земля – плоская. Когда я прохожу от кольца до кольца, она для меня плоская. Когда я еду из Флориды в Калифорнию, она для меня плоская», – сказал О’Нил в последнем выпуске программы «The Big Podcast with Shaq».

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