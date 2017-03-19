Шипулин второй раз в карьере завершил сезон на втором месте в общем зачете Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал шестой Большой хрустальный глобус подряд, набрав за сезон-2016/17 рекордные 1322 очка.

Вторым стал россиянин Антон Шипулин (918). Он во второй раз в карьере поднимается на вторую строчку по итогам розыгрыша Кубка мира, в сезоне-2014/15 Шипулин также уступил лишь Фуркаду.

Первую тройку замкнул норвежский биатлонист Йоханнес Бо (812). Немец Арнд Пайффер занял 4-ю позицию (746), его соотечественник Симон Шемп – 5-ю (741). Юлиан Эберхард из Австрии стал 6-м (732).

Российский биатлонист Евгений Гараничев поднялся на 18-ю позицию (495), Максим Цветков – 19-й (469), Антон Бабиков – 24-й (399), Матвей Елисеев – 35-й (235), Дмитрий Малышко – 44-й (167), Алексей Волков – 56-й (63), Юрий Шопин – 79-й (18), Александр Логинов – 93-й (8).

Полная таблица мужского зачета Кубка мира