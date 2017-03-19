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    Шипулин второй раз в карьере завершил сезон на втором месте в общем зачете Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Австрии Антон Шипулин Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Мартен Фуркад Алексей Волков Симон Шемп Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Юрий Шопин Матвей Елисеев

    Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал шестой Большой хрустальный глобус подряд, набрав за сезон-2016/17 рекордные 1322 очка.

    Вторым стал россиянин Антон Шипулин (918). Он во второй раз в карьере поднимается на вторую строчку по итогам розыгрыша Кубка мира, в сезоне-2014/15 Шипулин также уступил лишь Фуркаду.

    Первую тройку замкнул норвежский биатлонист Йоханнес Бо (812). Немец Арнд Пайффер занял 4-ю позицию (746), его соотечественник Симон Шемп – 5-ю (741). Юлиан Эберхард из Австрии стал 6-м (732).

    Российский биатлонист Евгений Гараничев поднялся на 18-ю позицию (495), Максим Цветков – 19-й (469), Антон Бабиков – 24-й (399), Матвей Елисеев – 35-й (235), Дмитрий Малышко – 44-й (167), Алексей Волков – 56-й (63), Юрий Шопин – 79-й (18), Александр Логинов – 93-й (8).

    Полная таблица мужского зачета Кубка мира

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