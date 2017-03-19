Гильерме вызвали в сборную России вместо Крицюка

Голкипер Гильерме вызван в сборную России на товарищеские матчи против Бельгии и Кот-д’Ивуара.

Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой клуб. Крицюк и Федор Смолов из списка вызванных в национальную команду не исключены и будут принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья на данный момент.

Подробную статистику выступлений Гильерме вы можете посмотреть здесь.