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    Гильерме вызвали в сборную России вместо Крицюка

    Теги Локомотив сборная России Гильерме товарищеские матчи (сборные) Станислав Крицюк

    Голкипер «Локомотива» Гильерме вызван в сборную России на товарищеские матчи против Бельгии и Кот-д’Ивуара.

    Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой клуб. Крицюк и Федор Смолов из списка вызванных в национальную команду не исключены и будут принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья на данный момент.

    Подробную статистику выступлений Гильерме вы можете посмотреть здесь.

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