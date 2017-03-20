«Барселона» – первый за 46 лет испанский клуб, не получивший за 28 туров ни одного удаления и пенальти в свои ворота
«Барселона» в матче чемпионата Испании обыграла дома «Валенсию» (4:2).
За 28 туров текущего турнира каталонцы не получили ни одной красной карточки и ни одного пенальти в свои ворота.
Последний раз в Ла Лиге такое случилось в сезоне-1970/71.
В матче «Барселона» – «Валенсия» один из голов Лионель Месси забил с 11-метрового, а защитник гостей Элиаким Мангаля был удален на 44-й минуте при счете 1:1.
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