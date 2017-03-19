Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от чемпионской гонки в российской премьер-лиге.

«Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд – и «Спартака», и ЦСКА, и «Ростова», и «Краснодара», и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше.

В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше», – сказал Луческу.

После 20 туров «Зенит» делит с ЦСКА второе место и отстает от «Спартака» на 6 очков.