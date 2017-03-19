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    «Ак Барс» сыграет с «Магниткой» в финале Восточной конференции

    Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина

    Сегодня в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» довел до победы серию с «Авангардом» (5:0, 4-2).

    В финале Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с «Магниткой».

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» – «Авангард»

    Ак Барс – Авангард 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Дата проведения
    19 марта, 17.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 4 Малыхин (Ткачев, Азеведо)
    2:0 – 25 Секач (Малыхин, Ткачев)
    3:0 – 26 Лукоянов (Малыхин, Захарчук)
    4:0 – 34 Ткачев (Захарчук, Чибисов)
    5:0 – 53 Яруллин (Мусин, Секач)
    Вратари: Гарипов 21/21 – Фурх 21/25, Шилин 9/10.

    Счет в серии: 4-2

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