«Ак Барс» сыграет с «Магниткой» в финале Восточной конференции
Сегодня в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» довел до победы серию с «Авангардом» (5:0, 4-2).
В финале Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с «Магниткой».
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» – «Авангард».
- Дата проведения
- 19 марта, 17.00, «Татнефть-Арена»
- 1:0 – 4 Малыхин (Ткачев, Азеведо)
- 2:0 – 25 Секач (Малыхин, Ткачев)
- 3:0 – 26 Лукоянов (Малыхин, Захарчук)
- 4:0 – 34 Ткачев (Захарчук, Чибисов)
- 5:0 – 53 Яруллин (Мусин, Секач)
Счет в серии: 4-2
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