«Ак Барс» сыграет с «Магниткой» в финале Восточной конференции

Сегодня в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» довел до победы серию с «Авангардом» (5:0, 4-2).

В финале Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с «Магниткой».

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» – «Авангард».

Счет в серии: 4-2

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