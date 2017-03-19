ЦСКА сократил отставание от «Спартака» до 6 очков
В матче 20-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях одолел «Терек» (1:0).
Победный гол в составе армейцев забил Алексей Ионов.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 28 Ионов.
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Терек –
Городов, Семенов, Дьомбер, Мохаммади, Анхель, Бериша (Родолфо, 70), Оздоев (Мбенг, 71), Лебеденко, Кузяев, Уциев, Балай (Садаев, 71).
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ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Васин, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75), Ионов (Оланаре, 66), Головин, Вернблум, Витиньо (Чалов, 81).
- Предупреждения:
- Кузяев (88), Березуцкий (90).
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