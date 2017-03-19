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    Sports.ru

    ЦСКА сократил отставание от «Спартака» до 6 очков

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Терек

    В матче 20-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях одолел «Терек» (1:0).

    Победный гол в составе армейцев забил Алексей Ионов.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Терек – ЦСКА 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    19 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 28 Ионов.
    ТерекГородов, Семенов, Дьомбер, Мохаммади, Анхель, Бериша (Родолфо, 70), Оздоев (Мбенг, 71), Лебеденко, Кузяев, Уциев, Балай (Садаев, 71).
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Васин, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75), Ионов (Оланаре, 66), Головин, Вернблум, Витиньо (Чалов, 81).
    Предупреждения:
    Кузяев (88), Березуцкий (90).

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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