Жеребьевка ЛЧ, Шипулин – 3-й в спринте, на «Матч ТВ» закрыли программу и другие новости

1. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов ЛЧ: «Бавария» сыграет с «Реалом», «Барселона» – с «Ювентусом», «Лестер» – с «Атлетико», а «Монако» – с дортмундской «Боруссией».

2. Антон Шипулин стал 3-м в спринте на Кубке мира. Выиграл Йоханнес Бо.

3. «Матч ТВ» закрыл программу «GOALактика» о лучших голах европейских чемпионатов прошлых лет.

4. «Авангард» победил «Ак Барс» в пятом матче серии Кубка Гагарина.

5. «Ростов» принес России больше всего очков в этом еврокубковом сезоне.

6. Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе после отказа Ника Киргиоса.

7. Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров.

8. Флойд Мэйвезер посетил Чечню по приглашению Рамзана Кадырова.

9. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом» в следующем раунде Лиги Европы.

10. Мари Лаукканен выиграла женский спринт на Кубке мира. Ирина Старых – 15-я.

11. Ягр опередил Горди Хоу, став рекордсменом по очкам, набранным в НХЛ после 40 лет. Все результаты дня – здесь.

12. В НБА «Майами» обыграл «Миннесоту», «Новый Орлеан» победил «Хьюстон». Другие результаты – здесь.

Цитата. «Меня уважают, и это гораздо важнее, чем если кто-то скажет, что я приветливая в раздевалке». Мария Шарапова – о приоритетах.