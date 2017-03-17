Флойд Мэйвезер посетил Чечню по приглашению Рамзана Кадырова

Открыв боксерский клуб в Подмосковье, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер вылетел в Чечню по личному приглашению главы республики Рамзана Кадырова.

Мэйвезер пообедал с Кадыровым, а после посетил клуб «Ахмат» в Гудермесе.

«В Чечню по моему приглашению прибыл чемпион мира в пяти весовых категориях, легенда бокса, не знающий горечь поражений Флойд Мейвезер. Вместе с гостем мы посетили многофункциональный спорткомплекс клуба «Ахмат» в Гудермесе. Мейвезер ознакомился с тренировочным процессом, посмотрел показательные выступления боксеров и бойцов ММА, пообщался со спортсменами. Он высоко оценил условия, созданные для развития единоборств в Чечне. Гость остался под приятным впечатлением от общения с людьми и увиденной в Грозном, Гудермесе и Аргуне картины. Флойд намерен совершить в республику повторный визит и пригласить команду тренеров по боксу и ММА из США. Надеюсь, что наше сотрудничество будет носить долгосрочный и продуктивный характер», – написал Кадыров в своем инстаграме.