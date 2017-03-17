Киргиос снялся с турнира в Ииндиан-Уэллсе, Федерер вышел в 1/2 финала

16-я ракетка мира Ник Киргиос снялся с турнира в Индиан-Уэллсе, где сегодня должен был сыграть с Роджером Федерером за место в полуфинале.

«К сожалению, я не смогу сыграть сегодня, поскольку заболел. На данный момент мы надеемся, что это просто пищевое отравление и ничего серьезнее. После того, как я всю ночь не спал из-за плохого самочувствия, у меня совершенно нет сил, а чтобы иметь шанс против Роджера я должен быть в лучшей форме.

Это непростое решение, потому что именно ради таких матчей мы и тренируемся, но сегодня я не в состоянии выйти на корт. Прошу прощения у болельщиков, но здоровье – это самое важное, и я надеюсь на ваше понимание.

Желаю Роджеру удачи на остаток турнира и благодарю всех его сотрудников. Я обязательно вернусь».

Добавим, 21-летний австралиец, в предыдущем круге обыгравший Новака Джоковича, по ходу того матча обменял у болельщика турнирное полотенце на его картошку фри.