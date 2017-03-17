Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова, которая вернется на корт после допинговой дисквалификации в следующем месяце, рассказала, как провела 15 месяцев, на которые была отстранена от выступлений.

«Я за последний год выпила в разы больше алкоголя, чем за всю предыдущую жизнь. Но это просто потому, что я вдруг начала ходить куда-то!»

Также Шарапова, которая за неделю до возвращения отметит 30-летие, прокомментировала свою непопулярность среди коллег.

«Я провожу в раздевалке ровно столько времени, сколько необходимо. У меня есть другая жизнь, семья, друзья. Чем меньше времени я проведу в раздевалке, тем больше энергии у меня будет для них. Меня уважают за то, что я делаю на корте, и для меня это гораздо важнее, чем если кто-то скажет, что я приветливая на турнире».