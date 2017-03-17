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    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14.00

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Монако Ювентус Барселона Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов Лестер

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

    На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

    Состав участников:

    Атлетико (Испания)

    Бавария (Германия)

    Барселона (Испания)

    Боруссия Дортмунд (Германия)

    Лестер (Англия)

    Монако (Франция)

    Реал (Испания)

    Ювентус (Италия)

    Начало жеребьевки – в 14.00 по московскому времени.

    Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

    Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.

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