Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14.00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Состав участников:

Атлетико (Испания)

Бавария (Германия)

(Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Лестер (Англия)

Монако (Франция)

(Испания)

Ювентус (Италия)

Начало жеребьевки – в 14.00 по московскому времени.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.