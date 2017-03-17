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    Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15.00

    Теги Шальке-04 Лион Манчестер Юнайтед Аякс Сельта Генк Андерлехт Бешикташ Лига Европы

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

    На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

    Состав участников:

    Андерлехт (Бельгия)

    Аякс (Голландия)

    Бешикташ (Турция) 

    Генк (Бельгия)

    Лион (Франция)

    Манчестер Юнайтед (Англия)

    Сельта (Испания)

    Шальке (Германия)

    Начало жеребьевки – в 15.00 по московскому времени.

    Игры запланированы на 13 и 20 апреля. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки.

    Финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме.

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