Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15.00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала .

На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Состав участников:

Андерлехт (Бельгия)

(Голландия)

Бешикташ (Турция)

Генк (Бельгия)

Лион (Франция)

(Англия)

Сельта (Испания)

Шальке (Германия)

Начало жеребьевки – в 15.00 по московскому времени.

Игры запланированы на 13 и 20 апреля. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки.

Финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме.