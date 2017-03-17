«Ростов» принес России больше всего очков в этом евросезоне

После вылета и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы завершился евросезон для российских клубов.

5 российских клубов суммарно набрали 46 очков, что позволило России закрепиться на шестом месте в таблице коэффицентов УЕФА, которое дает право на участие трех клубов – в Лиге чемпионов, и трех – в .

Больше всех очков набрал «Ростов» – 15, на три очка больше «Зенита». «Краснодар» набрал 11,5 очка, ЦСКА – 7, , вылетевший в квалификации Лиги Европы – 0,5 очка.