«Ростов» принес России больше всего очков в этом евросезоне
После вылета «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы завершился евросезон для российских клубов.
5 российских клубов суммарно набрали 46 очков, что позволило России закрепиться на шестом месте в таблице коэффицентов УЕФА, которое дает право на участие трех клубов – в Лиге чемпионов, и трех – в Лиге Европы.
Больше всех очков набрал «Ростов» – 15, на три очка больше «Зенита». «Краснодар» набрал 11,5 очка, ЦСКА – 7, «Спартак», вылетевший в квалификации Лиги Европы – 0,5 очка.
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